Керівництво інституту Нацакадемії аграрних наук викрили на оборудках із майном установи

СБУ заблокувала корупційну схему в інституті Національної академії аграрних наук. Високопосадовців держзакладу викрито на систематичному одержанні хабарів за передачу в незаконну оренду нерухомість установи.

За попередніми даними слідства, директор інституту налагодив корупційний механізм отримання грошей від представника місцевої комерційної структури. До протиправної діяльності посадовець залучив головного бухгалтера та юриста наукового закладу.

Організатори оборудки «гарантували» підприємцю передачу в незаконне користування офісних та складських приміщень установи площею 195 м2 у Бориспільському районі Київської області. За «оренду» бізнесмен щомісяця мав сплачувати чиновникам обумовлену суму хабарів.

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми після передачі чергової суми неправомірної вигоди. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області спільно зі слідчими обласного управління Національної поліції та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ