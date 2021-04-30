Керівницю відділення поштового зв’язку у Вінниці підозрюють у привласненні майже пів мільйона коштів підприємства

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру колишній начальниці одного з відділень поштового зв’язку Вінницької дирекції АТ «Укрпошта», яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

Під час досудового розслідування встановлено, що жінка, перебуваючи на посаді начальниці пересувного відділення поштового зв’язку, отримувала від листонош населених пунктів Вінницького району готівкові кошти, сплачені громадянами за комунальні послуги. Користуючись своїм службовим становищем, посадовиця не здавала зазначені кошти в касу Вінницької дирекції АТ «Укрпошта», а використовувала для власного збагачення. Загалом керівниці вдалося привласнити 470 тис. грн.

На сьогодні жінці повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. До суду надіслано клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури