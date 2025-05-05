Керівник держустанови на Київщині підозрюється у розтраті майже ₴600 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику державної установи у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018 та 2020-2022 років керівник однієї із державних установ на Київщині налагодив схему розтрати бюджетних коштів.

Підозрюваний протиправно видавав накази про преміювання та про надбавки за складність та напруженість роботи працівникам, чим спричинив збитки державі на суму майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура