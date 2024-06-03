Керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунку клієнтки понад 169 тисяч доларів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам, у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на 169 тисяч доларів США.

Так, у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловіку та жінці. Надалі його спільниця у перуці з підробленими документами видала себе за власницю рахунку.

Далі, отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники, у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні, переказавши таким чином майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які у подальшому продавали.

Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів США та 7 тисяч євро вони намагались переказати на власні рахунки, але їм це не вдалось.

Київська міська прокуратура