Керівник ГО організував злочинну схему продажу автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги

Організатору та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області встановили, що 52-річний керівник однієї з громадських організацій з Київщини спільно з двома 35-ти та 28-ми річними знайомими співмістянами організували схему збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги для використання нібито організацією благодійників.

Правоохоронці задокументували, як спільники організували ввезення з-за кордону Volkswagen T-Roc та, ігноруючи передбачену чинним законодавствам заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили іномарку на продаж в одній із популярних інтернет-платформ за 15000 доларів.

Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автівку для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України, зловмисники доставили їй транспортний засіб з пакетом документів, у який входила довіреність із внесеними недостовірними відомостями про те, що нова власниця нібито уповноважена бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Протиправні дії зловмисників були припинені після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. Двох фігурантів правоохоронці затримали відразу, ще одного, наймолодшого, встановили та затримали згодом у Київській області.

У якості речових доказів незаконної діяльності поліцейські вилучили кошти та збуту автівку, а також транспортний засіб, яким користувалися правопорушники, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, у значному розмірі. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Керівнику громадської організації та його 35-ти річному спільнику суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися. Питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави наймолодшому фігуранту наразі вирішується. Відповідне клопотання слідчі вже скерували до суду.

Відділ комунікації поліції Одещини