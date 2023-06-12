Керівник Голопристанського лісомисливського господарства допомагав російським окупантам облаштовувати позиції

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо очільника державного підприємства «Голопристанське лісомисливське господарство». Він допомагав окупантам облаштовувати фортифікаційні споруди.

Він надавав активну допомогу представникам зс рф, організовував порубки лісових насаджень на території лісництва. Надалі, ця деревина йшла на облаштування позицій ворога та фортифікаційні споруди.

Усе майно підозрюваного наразі заарештоване та заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Йому загрожує покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР