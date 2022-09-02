Керівник колонії, на початку повномасштабної війни випустив злодія в законі Гегу Озургетського

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників виправної колонії за пособництво у втечі з під варти злодія в законі (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 393 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року обвинувачений, користуючись ситуацією в державі, пов’язаною з вторгненням російської федерації в Україну, віддав незаконний наказ відпустити з території дільниці СІЗО виправної колонії «злодія в законі» на прізвисько «Гега Озургетський».

Наразі обвинувачений відсторонений від посади.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Довідково: у березні 2022 року «злодія в законі», який за пособництва обвинуваченого втік з-під варти, затримано у Вінницькій області при спробі перетину державного кордону з Республікою Молдова. Обвинувальний акт стосовно нього за ч. 1 ст. 393 КК України передано до суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури