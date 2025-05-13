Керівник колонії на Житомирщині виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДКВС повідомили про підозру заступнику начальника Райківської виправної колонії № 73 з Житомирської області, який незаконно виплачував заробітну платню відсутнім на службі співробітникам установи.

Встановлено, що з жовтня 2021 року до липня 2024 року посадовець забезпечував безпідставні виплати зарплати, премій та надбавок чотирьом працівникам на загальну суму понад 600 тис. гривень. При цьому вони тільки періодично з’являлися на роботі та майже не виконували службові обов’язки.

За попередніми даними, за це керівник отримував від працівників частину виплат.

Також встановлено, що заступник начальника колонії у 2023 році не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку 0,213 га, на якій він знаходиться.

Державне бюро розслідувань