Керівник медзакладу незаконно преміював себе та родину майже на ₴500 тис.

Прокурором у суді доведено винуватість керівника одного з медичних закладів м. Вінниці у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).

Встановлено, що впродовж 2020-2021 років директор комунального медичного закладу, в умовах реального конфлікту інтересів, підготував 28 наказів про преміювання себе та членів своєї сім’ї (співробітників закладу) на майже 500 тисяч гривень, чим завдав шкоди бюджету на вказану суму.

Наразі прокуратурою встановлюється наявність підстав для вжиття заходів представницького характеру щодо стягнення з винуватого завданої державним інтересам шкоди.

Крім того, рішенням суду посадовцю призначено штраф у сумі 34 тис. грн.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури