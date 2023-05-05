Керівник складу лісгоспу на Прикарпатті відпускав лісодеревину поза обліком за хабарі

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури керівнику складу одного з лісгоспів державного підприємства «Ліси України» повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди ( ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний неодноразово за хабарі відпускав лісодеревину поза обліком.

Службовець налагодив схему за якою оформляв накладну на певний об’єм деревини, а видавав втричі більше. Різниця в оплаті «осідала» в його кишені.

В ході розслідування задокументовано одержання ним 24 тис. грн неправомірної вигоди за безобліково вивезену лісодеревину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, за оперативного супроводу УСР в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура