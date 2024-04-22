Керівник центру соцобслуговування за місяць на посаді нарахував собі ₴145 тис. премій

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру директору Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, 35-річний підозрюваний в лютому 2023 року був призначений на посаду директора Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва за результатами конкурсного відбору.

Вже через місяць після призначення на посаду, чоловік, без відповідного погодження зі Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією самостійно нарахував собі премій на загальну суму 145 тис. грн. за виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні діяльності підрозділів центру.

Київська міська прокуратура