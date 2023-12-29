Керівника апарату КМВА відсторонено від посади у справі про можливе сприяння в ухиленні від військової служби

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигліді нічного домашнього арешту.

Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА у справі про можливе сприяння в ухиленні від військової служби.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні в ухиленні від військової служби”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше посадовцю було обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт. Обидва рішення ухвалив Печерський районний суд м. Києва.

Згідно з інформацією на сайті КМВА, керівником апарату є Дмитро Загуменний. Зазначимо, Дмитро Загуменний очолює апарат КМДА з 8 жовтня 2018 року.

Минулого тижня ДБР повідомила, що керівник апарату КМВА допомагав депутатам ухилятися від несення військової служби. За даними відомства, керівник апарату КМВА незаконно “відправляв” депутатів у відрядження з військової частини адміністрації Києва. // LB.ua