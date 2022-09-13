Керівника благодійної організації та його спільника судитимуть за продаж військового спорядження з гуманітарки

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника благодійної організації та місцевого жителя за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. ст. 201-2 КК України).

Керівнику благодійної організації інкримінується ще й сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, учиненому з корисливих мотивів, службовою особою з використанням службового становища та складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося раніше, у червні цього року, у період широкомасштабного збройного вторгнення російської федерації в Україну, викрито на незаконному продажу військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога, керівника благодійної організації міста Житомира.

Під час досудового слідства встановлено, що протиправною діяльністю «благодійник» займався зі своїм спільником – 21-річним житомирянином. Ділки, діючи як волонтери, мали б безоплатно передавати українським військовим та учасникам територіальної оборони товари гуманітарної допомоги. Однак, отримуючи за кордоном та в Україні безкоштовно від громадян і організацій балістичні шоломи, наколінники, портативні зарядні пристрої, тактичні рукавиці, кровоспинні турнікети тощо, продавали військове спорядження та отримували прибуток.

Правоохоронцями задокументовано неодноразовий продаж обвинуваченими військового спорядження з гуманітарки на загальну суму понад 900 тис. грн. Частину нереалізованих товарів – квадрокоптер, тактичні рюкзаки та інше виявлено і вилучено під час обшуку у складському приміщенні.

Крім цього, слідство встановило, що керівник благодійної організації за «винагороду» на суму 1000 доларів США сприяв незаконному перетину державного кордону України 36-річного місцевого жителя. Зокрема, виготовив від імені своєї організації стосовно нього офіційні документи як на водія автомобіля для перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону, чим усунув перешкоди у незаконному перетині кордону.

Викрито кримінальне правопорушення 27.06.2022 Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБ України в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та СУ Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури