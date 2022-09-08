Керівника благодійної організації викрито на незаконному продажі бронежилетів з гуманітарної допомоги

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянці за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Згідно з даними досудового розслідування, тимчасово виконуюча обов’язки голови однієї з благодійних організацій організувала схему незаконної реалізації військової амуніції, а саме бронежилетів, ввезених на територію України у якості благодійної допомоги Збройним Силам України.

У межах слідства задокументовано продаж 30 бронежилетів на загальну суму понад півмільйона гривень

На цей час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Злочинну діяльність задокументовано прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, та співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура