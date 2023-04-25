Керівника окупаційної поліції Генічеська із трьома підлеглими засудили до 15 років ув’язнення

Галицький районний суд міста Львова визнав чотирьох громадян винними у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 квітня.

Четверо жителів міста Генічеська Херсонської області обійняли посади в незаконному правоохоронному органі, створеному окупаційною владою.

Геннадій Малюков, який є колишнім співробітником поліції Генічеська і керівником охоронної фірми ТОВ «Білий Барс ЮГ», за матеріалами справи, у березні 2022-го добровільно став начальником «Генического РО ГУ МВД по Херсонской области». Перебуваючи на посаді начальника в незаконному правоохоронному органі, з березня 2022 року по 18.05.2022, Малюков займався підбором кандидатів та співробітників у незаконний правоохоронний орган, давав вказівки щодо незаконного затримання та звільнення затриманих громадян.

Інший обвинувачений на початку травня минулого року обійняв посади слідчого, начальника слідчого відділу та в подальшому заступника начальника по роботі з особовим складом незаконного правоохоронного органу.

Ще один громадянин став дільничним інспектором, а згодом заступником начальника по громадській безпеці незаконного правоохоронного органу. З березня 2022 року по 25.05.2022 він приймав заяв від населення, ніс службу з охорони громадського порядку, чергував на блокпостах, а також незаконно затримував громадян.

Ще одна обвинувачена — жінка, яка працювала інспектором відділу кадрів та в подальшому начальником відділу кадрів незаконного правоохоронного органу.

У матеріалах справи є негласних слідчих (розшукових) дій — зняття інформації з номерів мобільних телефонів, якими користувалися фігуранти.

Також у телеграм-каналі виявлено публікацію, в якій обвинувачений Малюков

закликає людей звертатися до незаконного правоохоронного органу, а саме «Генического РО ГУ МВД по Херсонской области» та розміщує фотознімки на підтримку окупаційної влади.

Усіх чотирьох засуджено до однакового покарання — 15 років позбавлення волі із забороною обіймаи посади в державних органах строком на 15 років і з конфіскацією всього майна.