Керівника підозрюють у привласненні коштів дочірнього держпідприємства на Буковині

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури виконувачу обов’язків директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії, яка здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець привласнив 100 000 гривень, які держпідприємство мало б отримати від представниці малого бізнесу за договором земельного сервітуту.

Встановлено, що на території держпідприємства знаходиться комерційне приміщення під’їзд до якого пролягає через земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні державної акціонерної компанії.

Переслідуючи мету незаконного збагачення, тимчасовий керівник дочірнього підприємства вказаної компанії, зловживаючи службовим становищем, прикриваючись договором земельного сервітуту, вимагав від підприємниці сплатити йому компенсацію за доступ та проїзд до її комерційного приміщення.

Як з’ясувалось, одержані кошти за користування землею він не оприбуткував, до каси підприємства не вніс, а використав для власних потреб.

До того ж, укладення договору сервітуту та здійснені на його основі сумнівні фінансові операції здійснювались без погодження з арбітражним керуючим дочірнього держпідприємства, яке з серпня 2022 року перебувало у процедурі банкрутства.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура