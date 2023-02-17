Керівника підприємства підозрюють у постачанні неякісних мастильних матеріалів для Міноборони на ₴12,6 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання паливно-мастильних матеріалів на потреби Міністерства оборони України (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року підприємець уклав із Міністерством оборони України договори про постачання 50 тонн мастильних засобів для технічного обслуговування авіаційної та військової техніки.

Отримавши передплату у розмірі 12, 6 млн гривень, керівник підприємства організував постачання мастильних засобів 9 військовим частинам.

Однак згідно висновку комплексної експертизи поставлені мастильні засоби не відповідають вимогам нормативних документів та не можуть бути використані за призначенням.

Таким чином керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України на загальну суму 12, 6 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ДВКР Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура