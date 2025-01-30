Керівника Південно-Західного управління лісгоспу та його спільників судитимуть за незаконні порубки на ₴6,5 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступника директора філії «Ярмолинецьке лісове господарство» та головного інженера філії «Летичівське лісове господарство». Вони організували незаконну рубку лісу в Хмельницькій області, що завдало збитків державі на 6,5 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Двоє з фігурантів раніше обіймали інші посади в лісовій галузі: один працював головним лісничим Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, а інший — головним спеціалістом відділу в тому ж управлінні.

Чиновники організували протиправні рубки на площі 3,3 га у Летичівському районі на території Вовковинецького лісництва. Зокрема, головний спеціаліст виписав лісорубний квиток, який погодив його безпосередній керівник, а працівник «Летичівського лісгоспу» підготував необхідні документи й здійснив рубку. Посадовці діяли на підставі незаконного документа, оскільки не отримали обов’язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля.

У результаті було незаконно зрубано майже 1 тисячу дерев різних порід, що завдало державі збитків на суму 6,5 мільйона гривень.

Висновок експертизи підтвердив, що на цій ділянці було завдано непоправної шкоди довкіллю.

Для відшкодування збитків держави рішенням суду арештовано майно фігурантів: 2 квартири, 4 земельні ділянки загальною площею понад 5 га, 2 автомобілі тощо.

Усіх трьох посадовців обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснюють Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора та Спеціалізована екологічна прокуратура Вінницької обласної прокуратури.

Державне бюро розслідувань