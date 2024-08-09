Керівника Управління фітосанітарної безпеки викрили на хабарі у $2000 за допомогу із сертифікатами на роботу з пестицидами

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник приватного товариства звернувся до начальника Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві за інформацією щодо проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами для майбутніх працівників свого товариства.

Зазначимо, що для роботи з пестицидами обов’язково необхідно пройти навчання та після цього скласти тестування і отримати відповідний сертифікат.

Підозрюваний, що обіймав керівнику посаду, повідомив, що це буде коштувати 2000 доларів США. За таку винагороду він домовиться з працівниками ГУ Держпродспоживслужби про отримання свідоцтв для 10 працівників.

В ході досудового розслідування зафіксовано два факти отримання посадовцем грошей: перший – 700 доларів США та 27 500 гривень та згодом ще 600 доларів США.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Київська міська прокуратура