Керівника відділу Національного парку судитимуть за отримання хабаря за дозвіл на проведення сплавів по Дністру

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Національного природного парку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, який отримав 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у виготовленні дозволів на сплави по Дністру (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до посадовця звернулась місцева мешканка з проханням посприяти у проведенні екскурсій та сплавів по водоймі та видати їй дозвіл на це.

Начальник відділу Національного природного парку за 500 доларів США пообіцяв посприяти у організації екскурсії на території природного парку, забезпечив присутність перекладача для іноземних студентів, надав необхідні технічні та транспортні засоби для сплаву по річці Дністер.

Правоохоронці зафіксували отримання ним вищевказаної суми.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури