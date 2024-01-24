Керівників обласного та районного військкоматів (ТСК) на Рівненщині судитимуть за незаконне збагачення, побиття підлеглого та збут психотропів

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону за участі Рівненської спецпрокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 315 КУ України).

Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега – начальник районного ТЦК та СП.

Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут. У ході обшуків виявлено та вилучено зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА.

Військові звільненні із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора