Керівників вугільної шахти на Львівщині підозрюють у службовій недбалості, підробці документів та розтраті коштів

Зловмисників викрили оперативники відділу захисту інтересів суспільства і держави поліції Львівщини спільно зі слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, під час опалювального сезону 2017-2018 років заступник директора вугільної шахти підготував перелік виробничих будівель та споруд підприємства, які повинні опалюватись. У цей перелік були включені приміщення, що не були залучені у діяльності шахти та опалення яких фактично не проводилось. Проте, на опалення цих приміщень були виділені об’єми вугілля, які в подальшому були списані. Своєю чергою, директор шахти не проконтролював належним чином правильність підготовленого заступником документа, чим вчинив службову недбалість. Таким чином підприємству було завдано збитків на суму майже 3 млн грн.

Заступнику директора шахти слідчі територіального підрозділу поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’яти, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В.о. директора підприємства слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Покарання, яке загрожує йому – позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області