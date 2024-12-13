Керівнику департаменту КМДА повідомили про підозру у систематичному хабарництві

Фігурант разом зі спільниками організував схему вимагання хабарів за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря. Раніше слідчі поліції вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо трьох учасників цієї злочинної групи.

Поліцейські встановили, що підозрюваний створював штучні перешкоди підприємцям для безкоштовного отримання таких дозволів. Підготовані пакети документів під надуманими приводами повертали на доопрацювання.

Натомість працівники підконтрольного фігуранту підприємства пропонували суб’єктам господарювання посередницькі послуги з отримання дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Оперативники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції, встановили, що ці «послуги» отримали щонайменше п’ять компаній. Вартість «допомоги» становила до 20 тисяч гривень залежно від кількості джерел забруднення, зазначених у дозволі.

Отримані кошти надходили на банківські картки осіб, підконтрольних фігурантам, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і повідомили посадовцю Київської міської ради про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Раніше поліцейські завершили досудове розслідування стосовно трьох осіб, які входили до складу цієї злочинної групи. Обвинувальні акти вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Процесуальне керівництво в обох провадженнях здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України