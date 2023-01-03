Керівництво Департаменту комунальної власності Києва судитимуть за зловживання владою та службову недбалість

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальні акти відносно директора Департаменту комунальної власності міста Києва та його першого заступника за фактом зловживання владою та службової недбалості (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між Департаментом комунальної власності м. Києва, громадською організацією та підприємцями були укладені договори про передачу в оренду комунальних приміщень на вул. Іоанна Павла ІІ, Олеся Гончара та Пушкінській для розміщення громадської організації, офісів та медичного кабінету.

У подальшому, діючи всупереч інтересам служби, посадові особи згаданого Департаменту утворювали комісії щодо перевірки стану орендованого майна. За результатами роботи цих комісій складалися акти про припинення нарахування орендарям орендної плати начебто через незадовільний стан цих приміщень.

При цьому складення таких актів не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду.

Таким чином, внаслідок службової недбалості та зловживання владою з боку директора Департаменту та його першого заступника територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 639 тис. грн.

Наразі обвинувальні акти відносно високопосадовців скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Крім того, у зв’язку із бездіяльністю Київської міської ради як власника майна, прокурором в інтересах територіальної громади міста Києва заявлено цивільні позови до обвинувачених про солідарне відшкодування всієї суми завданих збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура