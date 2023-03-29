Керівництво держпідприємства Національної академії аграрних наук викрили у розтраті більше ніж ₴28 млн. бюджетних коштів

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила злочинну схему розтрати бюджетних грошей, яка полягала у продажі державної агропродукції комерційним структурам.

До організації оборудки причетне керівництво держпідприємства Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України.

У 2021 році посадовці реалізували представникам афілійованої фірми оптову партію агрокультур за штучно заниженою вартістю. Ця сума була нижчою за ринкову у декілька разів.

Таким чином учасники схеми завдали збитки державному бюджету на понад 28,5 млн грн.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію.

Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факт злочинної діяльності та розмір державних втрат.

Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено документи та інші матеріали, які підтверджують факт оборудки.

На підставі зібраних доказів про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) повідомлено таким особам:

директору держпідприємства;

головному бухгалтеру;

керівнику підконтрольної комерційної структури;

заступнику директора Наукового інформаційно-аналітичного центру Національної академії аграрних наук.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

СБУ