Керівництво держпідприємства Національної академії аграрних наук викрили у розтраті більше ніж ₴28 млн. бюджетних коштів
Служба безпеки спільно з НАБУ викрила злочинну схему розтрати бюджетних грошей, яка полягала у продажі державної агропродукції комерційним структурам.
До організації оборудки причетне керівництво держпідприємства Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України.
У 2021 році посадовці реалізували представникам афілійованої фірми оптову партію агрокультур за штучно заниженою вартістю. Ця сума була нижчою за ринкову у декілька разів.
Таким чином учасники схеми завдали збитки державному бюджету на понад 28,5 млн грн.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості у звітну та фінансово-господарську документацію.
Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факт злочинної діяльності та розмір державних втрат.
Під час обшуків у службових приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено документи та інші матеріали, які підтверджують факт оборудки.
На підставі зібраних доказів про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) повідомлено таким особам:
- директору держпідприємства;
- головному бухгалтеру;
- керівнику підконтрольної комерційної структури;
- заступнику директора Наукового інформаційно-аналітичного центру Національної академії аграрних наук.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Tweet