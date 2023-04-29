Керівництво одного з департаментів Хмельницької ОДА викрито в організації корупційної схеми

До «схеми» посадовці залучили як посередника приватного підприємця. Суми неправомірної вигоди за вирішення питань коливалися від 10 000 до 50 000 гривень. Ціна питання залежала від виду необхідного документа. Всім фігурантам повідомлено про підозру.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчого управління обласної поліції, користуючись своїми повноваженнями, керівники одного з департаментів ОДА налагодили корупційний механізм видачі документації. Щоб не потрапити в поле зору поліцейських, залучили приватного підприємця.

Громадяни зверталися до департаменту для виготовлення та отримання технічної документації, видачу дозволів та висновків, що належить до компетенції цього підрозділу. За втручання посадовців процес видачі таких документів затягувався. На цьому етапі у гру вступав посередник. Він пропонував громадянам посприяти у вирішенні їхнього «питання» за винагороду.

Суми неправомірної вигоди коливалися від 10 000 до 50 000 гривень залежно від виду потрібного документа.

Поліцейські затримали посередника після отримання та розподілу чергового «траншу» в сумі 18 000 грн за видачу дозвільного документа. Раніше задокументовано отримання ними ще кількох «траншів».

Наразі директору департаменту ОДА та його заступникові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, посереднику – приватному підприємцю – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ.

За результатами обшуків у службових кабінетах та місцями мешкання фігурантів вилучили блокноти із чорновими записами, мобільні телефони, печатки, гроші в іноземній та національній валюті на понад 375 тис. грн.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Встановлюються особи, які також можуть бути задіяні у корупційній схемі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України