Керівництво Центральної ВЛК викрито на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику голови центральної військово-лікарської комісії Медичних сил Збройних Сил України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 5000 доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів. Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного правоохоронці виявили великі суми готівкових коштів у різних валютах. Загальна сума вилученого – понад 5 млн грн, походження коштів наразі встановлюється.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути до неї причетні.

Заходи із викриття правопорушення проводились прокурорами спільно зі співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Київська міська прокуратура