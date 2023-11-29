Керівниця МСЕК із Харкова, котра вимагала в інваліда гроші за довідку, відправиться на 5 років за ґрати

Голову міжрайонної МСЕК Київського району міста Харкова визнав винною в одержанні хабара.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 листопада.

У липні 2021 року до обвинуваченої звернулась громадянка, котра є інвалідом дитинства, за висновком про час настання інвалідності. Цей документ був потрібен для оформлення підвищеної пенсії по втраті годувальника.

Як згодом жінка розповіла в суді, голова комісії завела її до окремої кімнати, де написано «стороннім вхід заборонено», та закрила двері на ключ. Посадовиця сказала, що сьогодні видати довідку нелегко, та показала сім пальців. Жінка зрозуміла, що йдеться про 7 000 гривень і зізналася, що в неї є тільки 2 тисячі. Лікарка відповіла, що цього мало і запропонувала приїхати пізніше та привезти більше.

Громадянка пояснила, що їй стало прикро, що вона є інвалідом і мусить платити за довідку. Окрім того, для неї це були дуже великі кошти, оскільки вона отримувала 1700 грн соціальної пенсії. А довідка дозволяла б їй отримувати додаткову пенсію в розмірі 2400 гривень, що є значною сумою для неї. Тому вона вирішила звернутись до правоохоронних органів.

У подальшому, коли громадянка принесла 5 тисяч гривень, посадовиця згодилася на цю суму і, отримавши її, була затримана.

У судовому засіданні обвинувачена просила виправдати її, кажучи, що в її діях немає складу злочину. Пояснила, що відвідувачка вимагала видати довідку негайно і довго чекала в коридорі, сама підійшла до неї та почала пропонувати подяку за виготовлення довідки. Через пару днів комісія розглянула справу й прийняла позитивне рішення. Для виготовлення довідки, необхідно було номер паспорту та коду і жінці зателефонували та повідомили про це. Тому обвинувачена нібито вважала, що громадянка принесла ці документи. А ще додатково пояснила, що на той момент у неї була поламана нога, накладений гіпс, а тому вона весь день просиділа в робочому кабінеті. Наприкінці дня погано себе почувала та дуже хотіла сходити до туалету. У коридорі її зустріла ця жінка, та почала давати якісь папірці, а вона, не розуміючи, що коїться, взяла їх і поклала в кишеню.

Однак така версія подій спростовувалася матеріалами НСРД. На відео видно, що посадовиця каже відвідувачці, що довідка вже готова, сама просить вийти в коридор і там каже «давай», показуючи на її гаманець. Співрозмовниця дістала 2 тисячі гривень, на що обвинувачена відповіла, що необхідно «ще трішки» і жінка дістала ще 3 тисячі гривень та сказала, що є всього 5 тисяч. Обвинувачена погодилась і взяла ці гроші та поклала собі в кишеню штанів.

За отримання неправомірної вигоди, поєднане з її вимагання, голову комісії засудили до 5 років увʼязнення з конфіскацією всього майна. А ще їй на 3 роки заборонили обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.