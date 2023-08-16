Керівницю банку підозрюють в ухиленні від сплати понад ₴102 млн. податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету, лише за цей період, понад 102 млн грн.

Під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тис. грн.

На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, детективи теруправління БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування збитків завданих Держбюджету підприємством, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури.

Бюро економічної безпеки