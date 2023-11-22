Керівницю податкової служби Полтавщини викрито на отриманні необґрунтованих активів на ₴6,1 млн.

Працівники ДБР спільно з НАЗК за результатами моніторингу статків виконуючої обов’язки начальника ГУ Державної податкової служби України у Полтавській області, виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на 6,1 млн грн.

Все придбане впродовж 2020-2023 років майно зареєстроване на членів сім’ї та довірених осіб чиновниці.

Зокрема, її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн.

Батько службовиці придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн.

Її дочка купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid за майже 1,5 млн грн.

Чоловік службовиці став власником квартири у Полтаві вартістю майже 1 млн грн.

Всі ці покупки були здійснені за кошти, які не отримали підтвердження законності їхнього походження.

Наразі матеріали направлені до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

ДБР