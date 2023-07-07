Керівницю суду з Черкащини, яка виправдовувала російську агресію, взято під варту

Керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, 6 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Заставу Печерський суд міста Києва визначив у розмірі 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що ДБР за матеріалами СБУ повідомили чиновниці про підозру 5 липня 2023 року.

Встановлено, що після повномасштабного збройного вторгнення росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Вона називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною росії. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

Жінка тлумачила збройну агресію рф проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців.

Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію рф дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як «живий щит», не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдуванні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР