Керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ викрито на хабарі за успішну здачу сесії

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру підполковнику поліції – керівниці відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй «благодійний внесок». За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їх учбових результатів. Також за 400 доларів США посадовиця мала посприяти двом студентам в успішній здачі сесії.

У ході слідства задокументовано одержання нею 37200 гривень хабаря.

Освітянку затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини оговореної суми.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами Київської обласної прокуратури спільно з оперативними працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура