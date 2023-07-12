«Керують» культурою у захоплених ворогом районах Луганщини – підозрюються двоє місцевих мешканок

За процесуального керівництва Лисичанської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом так званим «посадовицям» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в липні 2022 року мешканка Лисичанська, колишня директорка місцевого будинку культури, почала співпрацювати з владою країни-агресора.

Вона продовжила організовувати культурно-масові заходи для жителів міста на посаді «в.о. керівника відділу культури» в окупаційній адміністрації.

Підозрювана також опікується питанням нібито оздоровлення дітей з Лисичанська в центральних регіонах росії.

Крім того, викрито колаборантку з Кремінної.

Нею виявилась колишня начальниця відділу культури, молоді та спорту районної держадміністрації.

Жінка не виїхала на підконтрольну Україні територію та навесні 2022 року обійняла аналогічну посаду в окупаційній «адміністрації Кремінського району лнр».

Фігурантка активно провадить антиукраїнську діяльність, підписує угоди із закладами культури ворожої держави та схиляє до співпраці з окупантами молодь.

Жінкам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях..

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської та Сєвєродонецької

окружних прокуратур)