Керують незаконними установами у зруйнованому окупантами Маріуполі – судитимуть головного санлікаря міста та директора водоканалу

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян України за фактами колабораційної діяльності (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 КК України).

Спеціальними досудовими розслідуваннями встановлено, що у червні 2022 року начальник відділу санітарного нагляду Нікольського управління ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області надав добровільну згоду на співпрацю з окупантами. Зловмисник обійняв псевдопосаду головного державного санітарного лікаря «Маріупольської міської санітарно-епідеміологічної служби» квазіреспубліки «днр».

Правопорушник вдає видимість здійснення «державного санепіднагляду» за виконанням фейкового санітарного законодавства у вщент зруйнованому Маріуполі. Крім того, погоджує у межах своєї компетенції видачу дозволів на провадження господарської діяльності та відведення під забудову земельних ділянок. Також він надає «головному держсанлікарю «днр» проєкти планів діяльності та розвитку «територіальних центрів санепіднагляду».

Інший обвинувачений – співробітник комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» обійняв незаконну посаду «директора філії Маріупольського ВУВКГ» так званого державного унітарного підприємства «Вода Донбасу» квазіреспубліки «ДНР». Чоловік керує підприємством, організовує роботу та взаємодію його структурних підрозділів.

Досудові розслідування здійснювались ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за оперативного супроводу ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області.

Оскільки колаборанти продовжують перебувати на тимчасово окупованій території, їх судитимуть заочно. Максимальне покарання за санкціями статей – позбавлення волі на строк від 3 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури