Кібер-бізнес по-вінницьки: “вигідно” обміняли 60 тисяч USDT німця на повітря

У Вінниці викрили двох “крипто-магнатів”, які, схоже, знайшли новий спосіб міжнародних інвестицій. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві.

Як повідомляє слідство, ці двоє вінничан організували “перспективний стартап”. Вони створили Telegram-канали, де пропонували клієнтам казково вигідні обміни цифрових валют. Головною “фішкою” була обіцянка “чистої” криптовалюти, хоча, як з’ясувалося, чистими там були лише їхні наміри заволодіти чужими грошима.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької окружної прокуратури.

У лютому цього року на їхню привабливу пропозицію клюнув громадянин Німеччини. Він, мабуть, настільки повірив у чесність вінницьких “бізнесменів”, що надав їм доступ до свого криптогаманця.

Далі все було справою техніки: отримавши доступ, “партнери” миттєво “обміняли” 60 тисяч USDT (еквівалент 60 тисяч доларів США) з гаманця німця у невідомому напрямку.

Проте прокуратура та поліція вирішили, що такий “успіх” треба перевірити. Під час 12 обшуків у будинках та авто фігурантів правоохоронці знайшли “стартовий капітал” для нових проектів: два автомобілі, понад 56 тисяч доларів, трохи євро та гривень, а також усе робоче обладнання — ноутбуки, телефони, банківські картки та чорнові записи.

Тепер “підприємцям” світить до 12 років в’язниці з конфіскацією. Обидва “крипто-інвестори” наразі перебувають під вартою, де, мабуть, обмірковують недоліки свого бізнес-плану.