Кіберполіцейські Дніпропетровщини викрили ув’язненого колонії в Інтернет-шахрайстві

Чоловік створив фейковий Інтернет-магазин техніки. Головною умовою купівлі була передплата. У такий спосіб фігурант ошукав громадян на понад 300 тисяч гривень.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно зі слідчими поліції області та працівниками Дніпровської виправної колонії.

30-річний мешканець Дніпра створив сайт, де продавав неіснуючу побутову техніку. При цьому обов’язковою умовою була передплата. Отримавши гроші на підконтрольні рахунки, зловмисник навіть не думав виконувати свої зобов’язання.

У такий спосіб чоловік ошукав близько 100 громадян на понад 300 тисяч гривень.

За місцем відбуття покарання правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон, сім-картки та блокнот з «чорновими» записами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри. До речі, фігурант відбуває покарання у виправній установі за скоєння аналогічного злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України