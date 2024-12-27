Кіберполіцейські Хмельниччини запобігли незаконному продажу унікального артефакту

Порушник намагався продати унікальну трикутну срібну накладку, густо декоровану штемпелем, черню та ртутним золоченням. Керівництво Національного музею історії України звернулося до правоохоронців, коли виявили оголошення на одному з онлайн-аукціонів.

Кіберполіцейські Хмельниччини спільно з дізнавачами Шепетівського РУП ГУНП області за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури за заявою Національного музею історії України запобігли незаконному продажу рідкісного об’єкта культурної спадщини, якому понад 1500 років.

Поліцейські встановили особу, яка розмістила на спеціалізованому онлайн-аукціоні лот під назвою «Срібна накладка з позолотою з солярними знаками».

На доданих фотографіях було зображено унікальну знахідку – трикутну срібну накладку, густо декоровану штемпелем, черню та ртутним золоченням.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових дій кіберполіцейські встановили дані продавця, який намагався збути артефакт через анонімні акаунти.

Наразі об’єкт культурної спадщини вилучено та направлено для проведення комплексної комісійної та мистецтвознавчої експертизи, а також експертизи сплавів та металів.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 193 (Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Наголошуємо: відповідно до ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава.

Разом з тим, особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала його.

Довідково: предмети подібного стилю, який має назву «стиль Сьоздала», характерні для епохи Великого переселення народів і датуються в межах так званого «горизонту Качин – Сьоздала – Унтерзібінбрун» (425 – 450 роки). Їх вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а розповсюдження подібних артефактів маркує стрімкий рух цілих народів. Географія розповсюдження подібних знахідок вкрай строката – Скандинавія, Волинь, Крим, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні знахідки.

Департамент кіберполіції Національної поліції України