Кіберполіцейські Івано-Франківщини викрили жінку у шахрайстві під виглядом інтернет-торгівлі

Фігурантка ошукала покупців, продаючи неіснуючий одяг у соцмережі. Від клієнтів вимагала передплату, однак, отримавши гроші, – зникала. За такий «бізнес» зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, спільно зі слідчими слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції, припинили протиправну діяльність дівчини, яка вчиняла шахрайські дії у мережі.

Встановлено, що 19-річна мешканка обласного центру пропонувала придбати одяг у соцмережі. Головною умовою була передплата. Після отримання грошей від покупців, зловмисниця товар не відправляла та припиняла зв’язок із замовником. Дівчина вчиняла шахрайські дії на території Івано-Франківської області та за її межами.

Таким чином зловмисниця ошукала десятки покупців, сума збитків встановлюється.

27 листопада правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної й вилучили речові докази. Йдеться про комп’ютерну техніку та мобільні термінали, банківські картки, які використовувала у протиправній діяльності.

Процесуальне керівництво у справі здійснює міська прокуратура.

Слідчі поліції повідомили про підозру франківці у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини