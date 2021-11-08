Кіберполіцейські припинили незаконне розповсюдження персональних даних близько 200 мільйонів осіб

Правоохоронці припинили роботу одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками дізнання Дарницького управління поліції Києва та у співпраці з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародними партнерами із США, Молдови та Німеччини припинили факти порушення захисту персональних даних з використанням автоматизованих систем та мережі Інтернет.

Профілактичні заходи були спрямовані на виявлення окремих осіб та злочинних груп, які займаються незаконним отриманням та розповсюдженням персональних даних громадян, баз даних, а також встановлення підприємств, установ та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України в сфері обігу персональних даних.

У результаті спільних дій локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках й інформацію про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України