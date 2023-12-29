Кіберполіцейські розшукують підозрюваних у злочинах жителів Рівненської області (фото)

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області встановлюють місце перебування чотирьох підозрюваних, які ухиляються від органів досудового розслідування.

Чучман Наталія Василівна, 1983 р.н., жителька міста Радивилів. Підозрювана у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, підробці платіжних документів, вчинених повторно та у великих розмірах привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191 КК України.

Шевчук Вадим Віталійович, 1975 р.н., уродженець Волині, житель міста Вараш. Зловмисник підозрюється у вчиненні незаконних дій із документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, та у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою за ч. 1,2 ст. 200, ч.1, 3 ст. 362, ч.2,3 ст. 191 КК України.

Шевчук Олена Вікторівна, 1978 р.н., уродженка Волині, жителька міста Вараш. Підозрюється у скоєні несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах,незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та Привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем передбачених ч. 1 та 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 191 КК України, яка переховується від органів досудового розслідування.

Столярчук Ірина Миколаївна, 1981 р.н., уродженка села Нова Любомирка, жителька Костополя, підозрювана за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування розшукуваних, просимо повідомити до поліції за номером телефону 096 445 33 66 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області