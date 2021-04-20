Кіберполіцейські викрили держреєстратора та представника товариства на махінаціях із нерухомістю

Держреєстратор вніс зміни у реєстрі та безпідставно зняв арешт з нерухомості вартістю понад 21 мільйон гривень. Це дозволило незаконно продати будівлю. Фігурантам оголосили про підозру.

Правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківщини спільно зі слідчими районного управління поліції.

30-річний чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора однієї із сільрад Рівненщини, несанкціоновано зняв арешт із комерційного приміщення в центрі Івано-Франківська.

Посадовець прийняв рішення про зняття таких обтяжень попри те, що на будівлю міський суд наклав арешт із забороною вчинення будь-яких дій щодо неї.

Таким чином зловмисник на підставі недостовірних документів дав змогу посадовій особі одного із приватних товариств продати нерухомість. За результатами експертизи вартість майна становить понад 21 мільйон гривень.

Державному реєстратору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Службовій особі приватного Товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному може загрожувати до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура Івано-Франківська.

Департамент кіберполіції Національної поліції України