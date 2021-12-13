Кіберполіцейські вилучили з незаконного обігу бази персональних даних понад 300 мільйонів осіб

Правоохоронці провели профілактичні заходи та викрили 51 особу, причетну до несанкціонованих дій з інформацією. Загалом проведено 117 обшуків на території України.

Упродовж листопада 2021 року кіберполіцейські провели профілактичну операцію під умовною назвою «ДАТА» для протидії незаконному розповсюдженню персональних даних громадян, баз даних, а також встановлення підприємств та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України у сфері обігу персональних даних.

Встановлено 51 особу, причетну до протиправної діяльності. Дії фігурантів були спрямовані на незаконне заволодіння персональними даними громадян, закритими відомостями щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банківських та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

За результатами операції вилучено близько 100 баз персональних даних, які актуальні на 2020-2021 роки. У вилучених базах містилися відомості на понад 300 мільйонів громадян України, Європи та США.

Також правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджувалися персональних дані як українців, так і іноземців. На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках — інформація про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів.

Під час проведення слідчих дій заблоковано більше 30 каналів незаконного поширення інформації.

Крім цього, кіберполіцейські Дніпропетровщини викрили колишнього співробітника мережі супермаркетів у збуті конфіденційних даних.

Чоловік незаконно збирав і продавав компаніям-конкурентам інформацію, що містила комерційну таємницю. Таким чином мережа зазнала понад мільйон гривень збитків.

Начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Сергій Липка зазначив:

«Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень — залежно від її вмісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах. Загалом проведено 117 обшуків у різних регіонах України. За результатами вилучено більше 90 тисяч гігабайт інформації».

Цьогорічні заходи проводилися спільно з представниками Уповноваженого Верховної ради України з прав людини та за підтримки міжнародних партнерів, Головного слідчого управління та Офісу генерального прокурора України.

«Державний курс на діджиталізацію змусив усі державні органи значно посилити заходи кіберзахисту власних систем та збереження персональних даних, що якісно вплинуло на їх захищеність. Однак суттєве збільшення володільців та розпорядників персональних даних у приватному секторі ставить перед нами нові виклики, оскільки в даному секторі спостерігається збільшення випадків витоку чутливої інформації», — підкреслив Сергій Липка.

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Дев’ятнадцятьом фігурантам вже оголошено підозру. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України