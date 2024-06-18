Кіберполіцейські викрили неповнолітнього, який заробляв на «мінуванні» освітніх закладів

Фігурант пропонував в інтернеті за гроші послуги сватингу (фейкові повідомлення про надзвичайний випадок) і доксингу (оприлюднення в інтернеті особистої інформації людини без її згоди). Поліцейські Миколаївщини викрили зловмисника та вилучили докази протиправної діяльності.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими ВП №2 Миколаївського райуправління поліції ГУНП в Миколаївській області за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури викрили неповнолітнього мешканця міста Кам’янське Дніпропетровської області, який заробляв на розсилці неправдивих повідомлень про замінування (сватинг).

Крім того, зловмисник здійснював доксинг за гроші. Кіберполіцейські встановили, що неповнолітній пропонував в месенджерах знайти інформацію про особу та її рідних з відкритих джерел, а також здійснити кібербулінг жертви.

Надалі підліток надсилав клієнтам звіти про виконану «роботу». Для приховування свого місцезнаходження фігурант спочатку вказував вартість послуг у російських рублях, однак згодом надавав замовникам реквізити українських карток дропів для розрахунку у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, у травні цього року хлопець надіслав на електронну пошту одного з навчальних закладів Миколаєва повідомлення про замінування з образливим змістом від чужого імені.

За вказаною адресою прибули співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб. Поліцейські провели перевірку території та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили.

Слідчі ВП №2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Попри спроби анонімізації, поліцейські встановили місцезнаходження фігуранта і провели санкціонований судом обшук за місцем його проживання. Правоохоронці вилучили компʼютерну техніку.

Під час огляду пристроїв підтверджено причетність підлітка до «замінування» миколаївського ліцею. Також виявлено групи у Telegram та Discord (система, що, зокрема, підтримує функцію онлайн-спілкування), у яких зловмисник за грошову винагороду приймав замовлення на розсилку неправдивих повідомлень про мінування та публікував прайс на свої «послуги».

Тривають слідчі дії з метою перевірки причетності зловмисника до інших аналогічних злочинів та встановлення його можливих спільників. Відпрацьовується версія співпраці з агентами країни-агресора.

Кіберполіція попереджає про небезпеку ворожого вербування дітей в інтернеті. У разі виявлення таких випадків – телефонуйте на лінію «102» або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням.

Водночас закликаємо громадян утриматися від умисного надання неправдивих відомостей до правоохоронних органів. За вчинення цього злочину передбачено покарання – до восьми років позбавлення волі.

Довідково:

• Сватинг (від англ. SWAT) — це злочинна практика, коли хтось навмисно повідомляє поліцію про фальшивий надзвичайний випадок, щоб спровокувати відправлення аварійно-рятувальних служб та спеціальних підрозділів до адреси жертви.

• Доксинг (англ. doxing або doxxing) — це оприлюднення в інтернеті особистої інформації людини (наприклад, адреси, номерів телефонів, фінансових даних) без її згоди, з метою цькування або отримання певної вигоди.

Департамент кіберполіції Національної поліції України