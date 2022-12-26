Кіберполіцейські викрили зловмисника у привласненні майже ₴2,4 млн. на продажі неіснуючих товарів

Фігурант реєстрував фіктивні підприємства, на рахунки яких покупці переказували оплату. Зловмисника затримали та оголосили підозру. Йому загрожує до 12-ти років за ґратами.

Протиправну діяльність 61-річного чоловіка викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції.

Чоловік на інтернет-майданчиках розміщував фейкові оголошення щодо продажу товарів. Зокрема пропонував постачання гуртових партій медичних масок.

Фігурант також утворював фіктивні підприємства для переконання клієнтів у безпечності купівлі. Однак, отримавши гроші покупців, зловмисник зникав.

Встановлено, що у такий спосіб він ошукав фізичних та юридичних осіб на майже 2,4 млн грн.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільні телефони, банківські та SIM-картки, печатки.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності чоловіка до скоєння аналогічних правопорушень відносно громадян та установ ЄС.

Зловмисника затримано. Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Національна поліція України