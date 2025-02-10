Кіберполіцейські викрили зловмисників, які підробляли договори позики та намагалися заволодіти ₴14 млн.

Мешканці Києва та Харкова направляли підроблені документи до виконавчої служби задля стягнення неіснуючих заборгованостей з рахунків громадян. Фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Кіберполіцейські Києва спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили двох аферистів на підробці документів задля подальшого стягнення неіснуючих заборгованостей з громадян.

Слідством встановлено, що зловмисники, здобувши особисті банківські дані низки громадян, використали їх для підробки договорів позики грошей. Також фігуранти підробили виконавчі надписи одного з приватних нотаріусів.

У подальшому сфальсифіковані документи фігуранти надіслали до виконавчої служби для стягнення неіснуючої заборгованості з банківських рахунків громадян.

Згідно із злочинним планом, примусово стягнені з громадян кошти за підробленими договорами виконавча служба мала надіслати на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки дропів.

Утім завдяки оперативному реагуванню поліції та взаємодії з Шевченківським відділом державної виконавчої служби у м. Києві недопущено неправомірне перерахування близько 14 млн грн на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочинної схеми, та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП у м. Києві провели низку обшуків на території Київської області та в Харкові. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та копії документів.

Фігурантам оголошено про підозри за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України