Кіберполіцейські з Івано-Франківщини вимагали ₴150 тисяч за повернення вкрадених з рахунку коштів

Слідчі ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно керівника Івано-Франківського відділу Департаменту кіберполіції та двох його підлеглих, яких затримали під час отримання 150 тисяч гривень хабаря.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що на початку 2021 року старший інспектор та інспектор відділу протидії кіберзлочинності здійснювали оперативний супровід у справі щодо викрадення 900 тисяч гривень з банківського рахунку потерпілого. Вони пообіцяли чоловіку забезпечити повернення грошей за «відкат» у 150 тис. гривень.

У квітні 2021 року правоохоронці затримали кіберкопів «на гарячому».

Слідчі Територіального управління ДБР Львова встановили, що забезпечував повернення грошей керівник відділу кіберполіції, який і мав отримати більшу частину хабаря. Організатору повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Троє правоохоронців обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР та СБУ.

ДБР