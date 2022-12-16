Кіберполіцейські запобігли діяльності ботоферми на території Волинської області

Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області спільно з слідчим управлінням та оперативними підрозділами поліції Волині за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури виявили функціонування на території обласного центру ботоферми.

Її учасники готувалися до так званої атаки на соцмережі лідерів думок, поширюючи певний негативний посил та нібито думку більшості.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування причетних до протиправної діяльності правоохоронці виявили та вилучили близько 30 мобільних терміналів, понад 100 сім-карток іноземних операторів стільникового зв’язку, чорнові записи.

За фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних, комунікаційних мереж розпочато кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Сектор комунікації поліції Волинської області