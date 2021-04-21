Кіберполіцейські Запоріжжя викрили двох юнаків у створенні фішингових ресурсів для привласнення грошей громадян

Фігуранти ошукали громадян на понад 250 тисяч гривень за допомогою ресурсів, ззовні схожих на сайти платформ оголошень і служб доставки. За скоєне їм загрожує до трьох років ув’язнення.

Протиправну діяльність двох чоловіків викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції.

Двоє мешканців міста Дніпро віком 21-24 років на замовлення створювали фішингові ресурси для привласнення грошей громадян. Фейкові сайти повністю копіювали дизайн ресурсів майданчиків оголошень та служб доставки. Надалі фігуранти передавали клієнтам посилання на створені фейкові ресурси, де користувачі вводили дані своїх банківських карт. За ці послуги зловмисники отримували близько 70% від суми, що була на банківській картці потерпілих.

Також юнаки методом грубого перебору паролів збирали бази авторизаційних даних користувачів платформ оголошень та служб доставки. Зібрані дані вони перепродавали.

Встановлено, що зловмисники ошукали більше сотні громадян, загальна сума збитків сягає понад 250 тисяч гривень.

В оселях правопорушників поліцейські провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, банківські картки. До проведення обшуків також було залучено бійців батальйону особливого призначення поліції Запорізької області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України