кіберполіцейські запоріжжя викрили зловмисника у привласненні близько мільйона гривень військовослужбовців

Чоловік ошукав 15 громадян під приводом пришвидшення процедури отримання посвідчень учасника бойових дій. Фігуранту оголосили підозру.

Протиправну діяльність 30-річного жителя Хмельницького викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчим управлінням обласного главку поліції.

Зловмисник надавав військовим реквізити банківських карт начебто третьої особи. За реквізитами вони мали оплатити послуги із пришвидшення видачі посвідки учасника бойових дій. Захисники, які мають право на оформлення таких посвідчень, переказували гроші, аби отримати відповідні документи.

У такий спосіб фігурант ошукав 15 потерпілих на понад мільйон гривень.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу в розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Зловмиснику повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Департамент кіберполіції Національної поліції України