Киберполицейские поймали продавца фишинговых вирусов

Как сообщается в материалах суда, хакер-самоучка из Луцка не имел высшего или специального образования. Тем не менее, технические знания, которыми он обладал, оказались достаточными, чтобы помочь ему отыскать в интернете вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи доступов к чужим социальным аккаунтам.

Механизм работы найденных молодым человеком фишинговых скриптов заключалась в том, чтобы незаметно устанавливаться на на мобильные устройства и скрытно перехватывать данные учетных записей электронной почты и социальных сетей (в особенности, социальной сети TikTok, подчеркивается в материалах следствия).

Объявление о продаже этого вредоносного ПО, молодой человек выложил на одном из хакерских форумов, посвященном взломам и торговле игровыми и социальными аккаунтами. Таким образом он рассчитывал заработать денег на продаже, хотя стоимость этих скриптов и была достаточно невысокой – всего лишь 150 гривен.

В ходе планового мониторинга интернет-ресурсов, сотрудники Киберполиции обнаружили на данном форуме объявление о продаже вредоносного ПО, в результате чего было возбуждено досудебное расследование по факту нарушения ч.1. ст.361-1 (создание, распространение или сбыт вредоносного ПО).

Проводя следственный эксперимент, правоохранители связались с продавцом через Телеграм и приобрели за небольшие деньги архивный файл, в котором содержались скрипты, вместе с инструкциями по их использованию. В целях конспирации, хакер использовал польский мобильный номер оператора Play и польскую банковскую карту.

Когда сделка была успешно совершена и экспертиза подтвердила, что проданные скрипты действительно являются вредоносным программным обеспечением, сотрудники Киберполиции вычислили хакера.

Правоохранители вручили ему подозрение и пригласили на беседу в Луцкую окружную прокуратуру, где растолковали, что в случае добровольного признания вины и содействия расследованию, его ожидает минимальное наказание, предусмотренное статьей обвинения – от 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов дохода граждан.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал, что обвиняемый умышленно распространял вредоносное ПО с целью получения выгоды, и оштрафовал его, согласно условий соглашения с прокурором, на 42,500 гривен. // internetua.com